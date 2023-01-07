Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей США

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден поздравил представителя Республиканской партии Кевина Маккарти с избранием на пост нового спикера палаты представителей Конгресса, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что американский народ ожидает, что их лидеры будут управлять так, чтобы потребности сограждан были превыше всего остального. Он также отметил, что готов работать с республиканцами по мере возможности и что избранникам народа пришло время совершать важные дела для страны.

Дебаты в Конгрессе продолжались четыре дня. В результате на финальном, 15-м, туре голосования Маккарти получил 216 голосов, а его конкурент, демократ Хаким Джефрис, добился поддержки 211 конгрессменов.

Столь длительные выборы спикера нижней палаты парламента США стали первыми за 100 лет: в 1923 году для избрания на соответствующую должность потребовалось девять туров голосования. Самые продолжительные выборы прошли в 1859 году, когда для избрания спикера палаты представителей состоялось 44 тура.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть