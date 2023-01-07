Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей США

Президент США Джо Байден поздравил представителя Республиканской партии Кевина Маккарти с избранием на пост нового спикера палаты представителей Конгресса, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что американский народ ожидает, что их лидеры будут управлять так, чтобы потребности сограждан были превыше всего остального. Он также отметил, что готов работать с республиканцами по мере возможности и что избранникам народа пришло время совершать важные дела для страны.

Дебаты в Конгрессе продолжались четыре дня. В результате на финальном, 15-м, туре голосования Маккарти получил 216 голосов, а его конкурент, демократ Хаким Джефрис, добился поддержки 211 конгрессменов.

Столь длительные выборы спикера нижней палаты парламента США стали первыми за 100 лет: в 1923 году для избрания на соответствующую должность потребовалось девять туров голосования. Самые продолжительные выборы прошли в 1859 году, когда для избрания спикера палаты представителей состоялось 44 тура.