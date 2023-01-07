Сенатор Пушков: отказ ФРГ от российского газа открыл «большой разрыв» между РФ и Европой

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что отказ Германии от российского газа знаменовал «большой разрыв» между Европой и Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по Северному потоку», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» поставил крест и на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию. По словам Пушкова, поставки российского газа служили основой «особых отношений» России и Германии даже в период холодной войны, однако прекращение поставок отбросило ситуацию к периоду до соглашения «газ-трубы», подписанного СССР и ФР более 50 лет тому назад.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц http://www.gazeta.ru/business/news/2022/09/04/18483049.shtml» target=«_blank»>заявлял, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре.

Между тем немецкая телекомпания ZDF сообщала в декабре, что Германия и Евросоюз продолжают закупать российский сжиженный природный газ вопреки запретам.