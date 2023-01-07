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Палата представителей США смогла избрать нового спикера после 15 туров голосования

Палата представителей США избрала нового спикера Маккарти в 15-м туре голосования

Членам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов по результатам прошедшего в ночь на субботу, 7 января, 15-го тура голосования удалось избрать республиканца Кевина Маккарти новым спикером. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом члены палаты представителей конгресса США разрешили вопрос с дебатами, длившимися четыре дня. Из-за того, что не получалось выбрать нового спикера, палата не могла начать работу в новом составе.

Лидер республиканцев Маккарти в палате, согласно финальному голосованию, получил 216 голосов.

В качестве основного соперника Маккарти выступал демократ Хаким Джефрис, который смог добиться поддержки 211 конгрессменов США.

При этом шесть законодателей не стали отдавать свои голоса ни за кого.

До этого агентство Bloomberg информировало, что новый спикер палаты представителей США, наиболее вероятным кандидатом на пост которого был республиканец Кевин Маккарти, может урезать бюджет Пентагона.

Также конгрессмен США Мэтт Гетц выдвинул бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей.

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