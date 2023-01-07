«Прото Тема»: бывший король Греции Константин II госпитализирован после инсульта

Бывший король Греции Константин II был госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает газета «Прото Тема».

Уточняется, что экс-монарх перенес острый инсульт, находясь в своем доме в Афинах, и был доставлен в реанимацию столичной больницы Hygeia. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Как отмечается в материале, в течение последних лет Константин II сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. До этого он уже перенес инсульт, в декабре 2021 года у него были пневмония и отек легких, а недавно бывшего короля Греции госпитализировали с COVID-19.

Ранее стало известно, что российский режиссер Никита Михалков находится в реанимации в одной из московских больниц. По информации Telegram-канала Mash, у кинематографиста диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония и обнаружен интоксикационный синдром.

Как сообщали в пресс-службе режиссера, Михалков попал в больницу с гриппом.