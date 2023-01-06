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Новый посол США в РФ намерена добиваться возобновления выдачи виз в Москве

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Depositphotos

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что новый посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси будет работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз, передает РИА Новости.

«Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз», — сказал он на брифинге.

Дипломат отметил, что такой исход соответствовал бы интересам обеих стран.

21 декабря сенат США утвердил сотрудницу Государственного департамента Линн Трейси на должность посла страны в России. Замглавы российского МИД Сергей Рябков сказал, что Москва одобрила эту кандидатуру.

3 января Нед Прайс объявил, что новый американский посол должна прибыть в Москву в ближайшие дни.

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