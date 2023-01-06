Депутат бундестага Вагенкнехт осудила поставки БМП Marder ВСУ вопреки воле немцев

Депутат бундестага от «Левых» Сара Вагенкнехт осудила поставки БМП Marder ВСУ вопреки воле немцев, сообщает газета Welt.

«Решением о поставках Marder «светофорная коалиция» (СДПГ, «зеленые» и либералы) еще больше способствует эскалации самого опасного со времен Второй мировой войны конфликта» — заявила Вагенкнехт.

Она отметила, что согласно опросам общественного мнения, большинство населения Германии выступает против расширения военных поставок Украине.

«Вместо того, чтобы безответственным образом еще больше втягивать Германию в эту войну, Шольцу можно и нужно было бы использовать прекращение огня, которое поручил ввести Путин на православное Рождество, для дипломатической инициативы о мире», — заявила Вагенкнехт.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder, а также дополнительную батарею ЗРК Patriot.

Об этом стало известно из заявления Белого дома и кабмина ФРГ, а также совместного письменного заявления двух стран по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена и главы немецкого правительства Олафа Шольца.