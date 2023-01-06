Белый дом сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на $3 млрд

Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление филиального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на $3 млрд», — сказала она на брифинге, добавив, что этот пакет «крупнейший».

Представитель администрации американского президента сообщила, что в рамках пакета будут поставлены гаубицы, БМП и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух».

Она добавила, что военная помощь также включает в себя $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию вооруженных сил. Также в рамках этого пакета $682 млн пойдут странам восточного блока НАТО на закупку вооружений.

Ранее Associated Press писало, что новый пакет военной помощи Штатов Украине станет самым масштабным. Сообщалось, что в этом пакете США собираются представить 50 БМП Bradley.