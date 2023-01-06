Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белый дом сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на $3 млрд

Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление филиального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на $3 млрд», — сказала она на брифинге, добавив, что этот пакет «крупнейший».

Представитель администрации американского президента сообщила, что в рамках пакета будут поставлены гаубицы, БМП и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух».

Она добавила, что военная помощь также включает в себя $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию вооруженных сил. Также в рамках этого пакета $682 млн пойдут странам восточного блока НАТО на закупку вооружений.

Ранее Associated Press писало, что новый пакет военной помощи Штатов Украине станет самым масштабным. Сообщалось, что в этом пакете США собираются представить 50 БМП Bradley.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть