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Министр обороны Польши Блащак пообещал создать самую сильную армию в Европе

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Global Look Press

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава создает самую сильную армию на континенте и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону, передает издание Do Rzeczy.

Таким заявлением политик ответил на вопрос журналистов о том, является ли польские вооруженные силы самыми сильными в Европе или только будут таковыми.

«Будем, но в зарубежной прессе уже можно прочитать, что мы строим самую сильную армию в Европе», — ответил Блащак.

Он добавил, что сейчас войско страны сильно, как никогда, и в будущем станет только сильнее.

В ноябре Блащак повысил жалование военных, проходящих службу на востоке страны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вошли в топ-15 сильнейших армий мира по версии Global Firepower.

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