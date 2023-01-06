Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

НАТО и ЕС подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве 10 января

close
100%
Christoph Soeder/AP

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросовета Шарль Мишель 10 января подпишут в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, сообщает РИА Новости, ссылаясь на распространенное заявление НАТО.

В сообщении говорится, что подписание документа состоится в штаб-квартире НАТО в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Позже, в 11:30 утра (13:30 мск), пройдет совместная пресс-конференция глав альянса и институтов Евросоюза.

Мероприятие должно было пройти в 2022 году, но по неизвестным причинам процедура откладывалась.

Летом прошлого года в ЕС сказали, что рассчитывают на прогресс в переговорах с НАТО по новой совместной декларации о сотрудничестве после утверждения европейской стратегии в области обороны «Стратегический компас» и принятия новой стратегической концепции альянса на мадридском саммите в июне этого года.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую концепцию стратегической безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть