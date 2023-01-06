НАТО и ЕС подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве 10 января

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросовета Шарль Мишель 10 января подпишут в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, сообщает РИА Новости, ссылаясь на распространенное заявление НАТО.

В сообщении говорится, что подписание документа состоится в штаб-квартире НАТО в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Позже, в 11:30 утра (13:30 мск), пройдет совместная пресс-конференция глав альянса и институтов Евросоюза.

Мероприятие должно было пройти в 2022 году, но по неизвестным причинам процедура откладывалась.

Летом прошлого года в ЕС сказали, что рассчитывают на прогресс в переговорах с НАТО по новой совместной декларации о сотрудничестве после утверждения европейской стратегии в области обороны «Стратегический компас» и принятия новой стратегической концепции альянса на мадридском саммите в июне этого года.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую концепцию стратегической безопасности.