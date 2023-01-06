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Боррель потребовал вывода российских войск после объявления 36-часового перемирия

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Yves Herman/Reuters

Глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель отреагировал на объявление одностороннего 36-часового перемирия президентом России Владимиром Путиным, потребовав вывода российских войск, сообщает ТАСС.

«Предложение России (о 36-часовом рождественском прекращении огня) не заслуживает доверия. Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле. Необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Без этих действий одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска», — утверждает Боррель.

Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Украины от рождественского перемирия, отметив, что ему «жалко» людей, лишившихся возможности посетить церкви на Рождество.

Медведев также раскритиковал заявления европейских политиков о недопустимости перемирия, назвав их «смотрящими по европейскому свинарнику».

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