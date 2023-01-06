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Пушков процитировал Меркель, описывая политику Запада

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Global Look Press

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале процитировал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, описывая политику Запада — он отметил, что в итоге политика всегда будет превалировать над экономикой.

«В силу этого неверно рассматривать газовые, нефтяные и прочие торгово-экономические связи, сколь бы важными они ни были, как гарантию от эскалации военно-политического конфликта, если сумма противоречий такова, что ведет дело к крупномасштабной политической конфронтации», — пишет Пушков, цитируя Меркель, которая несколько лет назад заявила, что «Политика важнее экономики».

Он указал на тот момент, когда вооруженный конфликт на Тайване станет неизбежен — когда Китай и Соединенные Штаты откажутся отступать от противоречащих политических доктрин.

Ранее стало известно, что США и Тайвань проведут торговые переговоры в Тайбэе вопреки Китаю.

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