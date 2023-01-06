Байден на встрече с министрами не сразу вспомнил об обещании поставить Киеву ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден, встречаясь с министрами своего правительства, долго не мог вспомнить, какой именно тип вооружения Вашингтон обещал направить на Украину в качестве поддержки Вооруженных сил Украины. Трансляцию встречи опубликовал YouTube-канал Белого дома.

«Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам... для борьбы с воздушными атаками системы Patriot», — сказал американский президент с сильными запинками. Он также заявил, что украинский конфликт достиг «критически важного этапа».

Джо Байден также заявил об эффективности комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине, хотя, согласно официальным данным, эти системы туда еще не доставлены.

По словам американского лидера, данные комплексы уже якобы хорошо функционируют и «сильно помогают» Украине, «и русские начинают осознавать это».

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче Киеву систем Patriot.