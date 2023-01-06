В Турции раскритиковали телеканал France 24 за сюжет про РПК

Французский телеканал France 24 в своем сюжете о Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции, обозначил часть территории Турции как «Курдистан». При этом в сюжете заявили, что РПК признана террористической только со стороны Анкары. Об этом сообщает газета Milliyet.

В публикации отмечается, что «France 24 сделала скандальный сюжет».

«В специально подготовленных новостях часть Турции была показана как «так называемый Курдистан», — говорится в статье.

При этом, по мнению газеты, РПК изобразили так, будто она признана террористической только в Турции.

«Факт, что она также находится в списке террористических организаций Евросоюза, не был упомянут. Открыто поддерживалась кровавая террористическая организация РПК», — отмечает издание.

Milliyet указывает на то, что сюжет, который длился 12 минут, вышел в эфир тогда, когда реакция против РПК во Франции усилилась на фоне того, что «сторонники террористической организации превратили улицы Парижа в зону боевых действий».

«Французская пресса такими новостями стремится снизить общественную реакцию против террористической организации РПК», — резюмировало турецкое издание.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что французские власти поддерживают запрещенную в его стране Рабочую партии Курдистана в Сирии, а после те «жгут улицы» в Париже.