Запад потерял главную роль на мировой арене из-за «беспрецедентного восстания» других стран против установленного США и Европой порядка, заявил обозреватель Junge Welt Йорг Кронауэр.

Он привел слова французского президента Эммануэля Макрона, который заявил на саммите G7 в августе, что мир привык «к международному порядку, основанному на гегемонии Запада с XVIII века», но теперь все меняется.

По словам декана Института финансовых исследований при Китайском народном университете Вана Вэнь, 2022 год стал годом «девестернизации». Главным признаком этой тенденции является отказ большинства стран мира вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине, говорится в статье.

Кронауэр отмечает, что «почти ни одна страна не предприняла логического шага по введению санкций против России, чтобы устранить ее как фактор силы», в время как все больше незападных стран — прежде всего Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии — растут экономически, а Запад претерпевает экономический спад.

Ранее испанское издание Rebelión написало, что Европу ожидает «немыслимый ужас», поскольку она ведет себя как колония, подчиняющаяся интересам военно-промышленного комплекса США.