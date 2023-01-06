Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Лукашенко подписал указ об изъятии иностранной собственности в пользу государства

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Иностранную собственность смогут изымать в Белоруссии после недружественных действий в отношении страны. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, документ опубликован на национальном правовом портале.

В законе указано, что в случае совершения юридическими или физическими лицами недружественных действий в отношении республики власти могут изъять объекты права собственности — ценные бумаги, деньги, вещи, а также имущественные права, принадлежащие иностранным государствам — в пользу Белоруссии.

В документе также прописано, что соответствующее решение принимает Совет Министров, затем Государственный комитет по имуществу обращается в экономический суд Минска.

Законом также определены принцип объективности, по которому изъятие объектов права собственности производится исключительно в качестве ответной меры при совершении недружественных действий в отношении страны, а также принцип пропорциональности, который выражается в соразмерности последствий изъятия объектов права собственности последствиям недружественных действий.

Ранее Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, допускающий смертную казнь за покушение на совершение терактов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть