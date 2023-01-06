Лукашенко подписал указ об изъятии иностранной собственности в пользу государства

Иностранную собственность смогут изымать в Белоруссии после недружественных действий в отношении страны. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, документ опубликован на национальном правовом портале.

В законе указано, что в случае совершения юридическими или физическими лицами недружественных действий в отношении республики власти могут изъять объекты права собственности — ценные бумаги, деньги, вещи, а также имущественные права, принадлежащие иностранным государствам — в пользу Белоруссии.

В документе также прописано, что соответствующее решение принимает Совет Министров, затем Государственный комитет по имуществу обращается в экономический суд Минска.

Законом также определены принцип объективности, по которому изъятие объектов права собственности производится исключительно в качестве ответной меры при совершении недружественных действий в отношении страны, а также принцип пропорциональности, который выражается в соразмерности последствий изъятия объектов права собственности последствиям недружественных действий.

Ранее Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, допускающий смертную казнь за покушение на совершение терактов.