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Палата представителей США не смогла избрать нового спикера после 11-го тура голосования

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Палата представителей Соединенных Штатов по итогам 11-го тура голосования не смогла избрать спикера. Об этом сообщает CBS News.

Сообщается, что лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог набрать 218 необходимых для победы голосов. Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп, кандидатуру которого выдвигал республиканец Мэтт Гетц, получил только один голос.

Таким образом, был побит рекорд столетней давности, когда спикера избрали в девятом раунде.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул вечером 5 января бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей конгресса.

До этого американский предприниматель Илон Маск призвал избрать лидера конгрессменов — республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти на пост спикера нижней палаты конгресса США.

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