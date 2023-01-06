GT: изоляция США после Байдена и энергокризис приведут к разладу страны с ЕС

Глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг написал в своей статье для китайской газеты Global Times, что протекционизм Белого дома и его топливная политика может привести к разладу США и Европы.

Он считает, что Европе придется отделиться от Соединенных Штатов по двум причинам. По мнению автора, разлад может иметь место в случае, если «постбайденовская Америка станет максимально изолированной или скатится в ситуацию, подобную гражданской войне». Второй возможной причиной может послужить результат санкций США, «отмена всего российского, разрушение «Северного потока — 2» и продажа Соединенными Штатами сжиженного газа по четырехкратной цене спровоцируют сильные антиамериканские настроения по всей Европе», указал он.

Также эксперт отметил, что ЕС с треском провалил возможность построить мир с Россией, не справился с миграционным кризисом 2015 года и пострадал от пандемии коронавируса. Из-за этого Европа стала сильнее зависеть от США и вынуждена «слепо подчиняться» Белому дому в вопросе украинского кризиса, заявил он.

Оберг добавил, что в случае краха Запада остальные страны проявят мудрость, чтобы смягчить свою политику и оказать ему помощь. Однако такие государства будут делать это не в ущерб собственным интересам и политике, если подобное случится. В заключение автор указал на необходимость сделать все, чтобы избежать новой холодной войны между Западом и Востоком, так как она «помешает нам решить насущные проблемы человечества».

Ранее газета Politico писала о том, что Европа в ярости из-за сверхприбылей Соединенных Штатов на фоне конфликта на Украине, которые зарабатывают как на поставках оружия, так и на дефиците энергоносителей в Европе.