Украинский депутат Лерос обвинил Зеленского и Ермака в попытке организовать его убийство

Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил Владимира Зеленского и руководителя офиса главы государства Андрея Ермака в попытке его убить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как заявил парламентарий, Зеленский с Ермаком «на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами». Он указал, что если что-то произойдет с ним или кем-то из его окружения, он будет винить в этом «вышеназванных проходимцев».

По словам Лероса, они «коварно» обманули граждан Украины и «захватили власть в стране».

Также он заявил, что сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ) пытались устроить провокацию, заставляя близких ему людей звать его на встречу. Кроме того, депутат сообщил о случае, когда была применена физическая сила.

«Мне очевидно, что это вопрос времени, когда у них получится довести дело до конца, пересекая какую-то доселе невиданную черту», — добавил Лерос.

Ранее Лерос назвал Зеленского предателем, а также показал ему средний палец.