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Ведущий Fox News заявил, что США фабрикуют панику вокруг России в политических интересах

Ведущий Fox News Карлсон заявил, что США специально фабрикуют панику вокруг России

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Global Look Press

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США «фабрикуют панику» вокруг России и используют ее как политический инструмент.

В частности, он напомнил, что в 2016 году на сайте WikiLeaks появилась информация о том, что кандидат в президенты Хиллари Клинтон поручила своему офису повлиять на результаты выборов. Однако, по словам Такера, чтобы скрыть это, она обвинила русских хакеров в том, что они взломали серверы.

Ведущий подчеркнул, что спецслужбам было известно, что это ложь, однако «обвинения России — отличный политический инструмент». После этого эпизода Вашингтон стал использовать данную позицию в качестве стандартного ответа.

Такер отметил, что все неугодное власти США стали называть «российской дезинформацией». В Белом доме, по словам журналиста, распорядились заблокировать тысячи Twitter-аккаунтов, которые якобы контролировались Россией, однако позже выяснилось, что они просто не соответствовали госполитике.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники специально усложняли работу его администрации, используя ложь о России.

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