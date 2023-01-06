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Байден вновь оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом

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Lucas Jackson/Reuters

Президент США Джо Байден высоко оценил проделанную работу вице-президентом страны Камалой Харрис и снова назвал ее «президентом». Об этом глава государства заявил, выступая с речью по поводу безопасности южной границы Соединенных Штатов. Трансляция его выступления велась на официальном канале Белого дома в YouTube.

«Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они (мигранты. — «Газета.Ru») уезжают, и благодаря ее руководству удалось привлечь более $3,2 млрд из частного сектора для создания рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале», — сказал американский лидер.

Ранее Байден назвал Камалу Харрис «замечательным 30-летним президентом».

До этого глава Белого дома несколько раз назвал вице-президента «президентом Харрис» во время своего выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины. Например, это произошло, когда он упомянул, что она является выпускницей Говардского университета.

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