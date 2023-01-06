Кулеба отреагировал на предложение России о временном прекращении огня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что в Киеве не воспринимают всерьез предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне спецоперации на рождественские праздники.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира из 10 шагов.

По словам Кулебы, предложение Москвы не следует воспринимать всерьез.

В свою очередь Зеленский указал, что Москва под предлогом прекращения огня скрывает новые шаги агрессии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит предложенное Москвой перемирие и отвергает любые переговорные процессы с российской стороной.

5 января президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.