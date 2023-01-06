Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба отреагировал на предложение России о временном прекращении огня

Кулеба: Киев не воспринимает всерьез предложение России о временном прекращении огня

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что в Киеве не воспринимают всерьез предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне спецоперации на рождественские праздники.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира из 10 шагов.

По словам Кулебы, предложение Москвы не следует воспринимать всерьез.

В свою очередь Зеленский указал, что Москва под предлогом прекращения огня скрывает новые шаги агрессии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит предложенное Москвой перемирие и отвергает любые переговорные процессы с российской стороной.

5 января президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть