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Подоляк: премьер Израиля Нетаньяху может стать посредником между Россией и Украиной

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Sebastian Scheiner/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Подоляк подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что Нетаньяху станет эффективным посредником, поскольку израильский премьер понимает, чем являются современные войны, а также в чем суть посредничества в текущих условиях.

По его мнению, Израиль может оказать сторонам посреднические услуги, когда придет время для переговоров. Однако, по его мнению, переговоры «с участием посредников» могут быть начаты после прекращения огня и «вывода российских войск».

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что 3 января провел телефонный разговор со своими российским коллегой Сергеем Лавровым, который поздравил его с новой должностью.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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