Госдеп: у США нет большого доверия к объявленному РФ рождественскому перемирию

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у Соединенных Штатов нет большого доверия к объявленному Российской Федерацией рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, они (РФ) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают», — заявил Прайс.

Он подчеркнул, что Штаты опасаются, что РФ может использовать «любую паузу» в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск.

Прайс подтвердил, что объявление о выделении США Украине нового пакета военной помощи последует в ближайшие сутки или около того.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.