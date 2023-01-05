Глава МИД Клеверли: Британия или страны-союзники могут в будущем передать Украине танки

Руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Соединенное Королевство или страны-союзники могут в будущем передать танки Украине. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, Лондон предоставляет Киеву военное оборудование, которое может нанести «решающий удар по российским целям на расстоянии».

Клеверли подчеркнул, что танки могут стать частью данных обязательств.

«Откуда их возьмут, какие союзники их предоставят — это то, над чем мы, конечно, работаем друг с другом», — добавил Клеверли.

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что британское правительство разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета подпавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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