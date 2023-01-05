NI: США должны решить судьбу Украины на прямых переговорах с Россией

Экс-советник госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон заявил, что Вашингтон больше не может тратить столько сил и внимания на Восточную Европу, а значит пришло время сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы договориться о завершении конфликта. Об этом сообщает The National Interest.

В публикации отмечается, что для завершения конфликта на территории Украины в ближайшем будущем Штатам придется провести прямые переговоры с Российской Федерацией. Чем быстрее они произойдут, тем будет лучше, подчеркивает издание.

Уитон утверждает, что «забота» об украинцах спасла репутацию президента США Джо Байдена после унижения в Афганистане. Но в текущий момент Киев оказался «в неправильном месте и в неправильное время», а Вашингтону необходимо переориентироваться на тихоокеанский регион.

Ранее обозреватель издания Rebelión Фабрицио Казари заявил, что США получили то, что хотели, от украинского конфликта, поэтому теперь они заинтересованы во втягивании Украины в договор, условия которого не будут выполняться, наподобие Минских соглашений.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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