Офис генсека ООН: Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш решил распустить миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, так как не были созданы необходимые условия для ее отправки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия», — заявил Дюжаррик.

Ранее он сообщил, что ООН пока не может послать миссию по установке фактов обстрела СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке в Донецкой народной республике.

29 июля в Минобороны РФ сообщали, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел следственного изолятора, расположенного в населенном пункте Еленовка. Удар был совершен американской реактивной системой залпового огня HIMARS, в изоляторе содержались украинские военнопленные, в частности, бойцы батальона «Азов» (организация запрещена в России). В результате обстрела погибли 50 пленных украинских военнослужащих, а еще 73 были ранены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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