Байден уверен, что рождественское перемирие является попыткой РФ «найти немного кислорода»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал попыткой «найти немного кислорода» предложенный российским президентом Владимиром Путиным режим прекращения огня в зоне специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

5 января глава России поручил главе оборонного ведомства Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации с 12.00 часов 6 января до 24.00 часов 7 января.

«Я думаю, он пытается найти немного кислорода», — ответил американский лидер на просьбу журналистов прокомментировать распоряжение о прекращении огня.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит предложенное Россией перемирие.