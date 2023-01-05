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Байден уверен, что рождественское перемирие является попыткой РФ «найти немного кислорода»

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал попыткой «найти немного кислорода» предложенный российским президентом Владимиром Путиным режим прекращения огня в зоне специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

5 января глава России поручил главе оборонного ведомства Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации с 12.00 часов 6 января до 24.00 часов 7 января.

«Я думаю, он пытается найти немного кислорода», — ответил американский лидер на просьбу журналистов прокомментировать распоряжение о прекращении огня.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит предложенное Россией перемирие.

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