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Rebelión: США хотят вынудить Украину подписать соглашение, которое не будет выполняться

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Kevin Lamarque/Reuters

Обозреватель издания Rebelión Фабрицио Казари заявил, что США получили то, что хотели, от украинского конфликта, поэтому теперь они заинтересованы во втягивании Украины в договор, условия которого не будут выполняться, наподобие Минских соглашений.

Он считает, что продолжать конфликт слишком дорого для США и Европы, однако дешевле и полезнее для них было бы финансировать неонацистские группы даже после мирного договора.

Теперь, предполагает Казари, Штаты будут продвигать мирный договор, условия которого Украина выполнять не станет, таким образом повторив «трюк» с Минскими соглашениями.

7 декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время». «Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина», – сказала она.

Экс-глава немецкого правительства считает, что «в боях за Дебальцево в начале 2015 года [президент России Владимир] Путин мог легко их захватить в то время». В том бою победили ополченцы ДНР и ЛНР.

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