Киев отказался поддержать рождественское перемирие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит предложенное Россией перемирие и отвергает любые переговорные процессы с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «24-го канала».

«Никаких переговоров с ними, ни о перемирии, ни о какой-то дате, это никакого отношения не имеет к нам», — сказал Данилов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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