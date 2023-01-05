Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев ответил на слова Столтенберга о поставках оружия Киеву цитатой из романа Оруэлла

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о поставках оружия на Украину процитировал роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал оказывать Украине больше помощи, заявив, что «оружие — путь к миру».

Чиновник отметил, что, по словам Столтенберга, оружие является путем к миру.

«Действительно, «прошлое стерто, что стерли - забыто, ложь стала правдой». Джордж Оруэлл, (роман - «Газета.Ru»)«1984», — написал Медведев в Twitter.

Также Столтенберг призвал союзников вкладывать больше средств в оборону и помогать в устранении «зависимости от авторитарных режимов». При этом он заявил, что опасно недооценивать амбиции Москвы и ее президента Владимира Путина в конфликте на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть