Медведев ответил на слова Столтенберга о поставках оружия Киеву цитатой из романа Оруэлла

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о поставках оружия на Украину процитировал роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал оказывать Украине больше помощи, заявив, что «оружие — путь к миру».

Чиновник отметил, что, по словам Столтенберга, оружие является путем к миру.

«Действительно, «прошлое стерто, что стерли - забыто, ложь стала правдой». Джордж Оруэлл, (роман - «Газета.Ru»)«1984», — написал Медведев в Twitter.

Также Столтенберг призвал союзников вкладывать больше средств в оборону и помогать в устранении «зависимости от авторитарных режимов». При этом он заявил, что опасно недооценивать амбиции Москвы и ее президента Владимира Путина в конфликте на Украине.