Власти США активизируют борьбу с нелегальной миграцией, разместив допсилы на южной границе

В Белом доме заявили, что правительство США активизирует борьбу с нелегальной миграцией, разместив дополнительные силы на южной границе и расширив практику ускоренных депортаций, Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что администрация президента США представила комплекс мер в преддверии возможной отмены правила, которое позволяет немедленно выслать из страны людей под предлогом борьбы с коронавирусной пандемией.

Так, Министерству внутренней безопасности США предписано немедленно расширить практику ускоренного выдворения лиц, которые пытаются въехать на территорию Штатов «без разрешения и законных оснований для пребывания», с пятилетним запретом на повторный въезд.

Ранее Верховный суд США решил оставить в силе программу, которая позволяет властям страны высылать мигрантов, пересекших границу с Мексикой без возможности предоставления им убежища.

Таким образом, действие постановления суда столичного округа Колумбия от 15 ноября было приостановлено. Согласно документу, период действия данной программы должен был завершиться 21 декабря. Однако 19 штатов США ранее попросили Верховный суд отсрочить завершение этой программы.