Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полянский отказался обсуждать в СБ ООН «написанные под копирку» доклады ОЗХО по Сирии

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский не стал обсуждать в Совете безопасности ООН написанные «под копирку доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)» по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат выразил сожаление о том, что новый рабочий год начинается с очередного заседания по сирийскому химдосье, набившему оскомину «в силу полного отсутствия добавленной стоимости».

«Мы, как и другие члены совета, не раз говорили, что обсуждать эту тему в Совбезе каждый месяц «для галочки» в угоду внутриполитическим задачам ряда западных государств нет смысла», — заявил Полянский.

Он считает, что подобная ситуация девальвирует ценность дискуссии в СБ ООН и подрывает его авторитет.

Полянский призвал оптимизировать график подобных заседаний, а пока этого не сделают, РФ не видит смысла вступать в дискуссию по существу вопроса.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Соединенные Штаты затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического вооружения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть