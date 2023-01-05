Полянский отказался обсуждать в СБ ООН «написанные под копирку» доклады ОЗХО по Сирии

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский не стал обсуждать в Совете безопасности ООН написанные «под копирку доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)» по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат выразил сожаление о том, что новый рабочий год начинается с очередного заседания по сирийскому химдосье, набившему оскомину «в силу полного отсутствия добавленной стоимости».

«Мы, как и другие члены совета, не раз говорили, что обсуждать эту тему в Совбезе каждый месяц «для галочки» в угоду внутриполитическим задачам ряда западных государств нет смысла», — заявил Полянский.

Он считает, что подобная ситуация девальвирует ценность дискуссии в СБ ООН и подрывает его авторитет.

Полянский призвал оптимизировать график подобных заседаний, а пока этого не сделают, РФ не видит смысла вступать в дискуссию по существу вопроса.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Соединенные Штаты затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического вооружения.