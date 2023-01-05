Песков: в Кремле ничего не знают о слухах про поездку Путина в Донецк на Рождество

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о якобы планах Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам ничего не известно о таких слухах», — подчеркнул Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать информацию, которая ранее появилась в Telegram-каналах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

В Кремле уточнили, что президент принял во внимание призывы патриарха Кирилла о режиме прекращения огня на Рождество.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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