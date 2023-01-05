Путин позвонил мечтающему побывать в военной академии ребенку

Президент России Владимир Путин позвонил семилетнему Давиду Шмелеву из Ставропольского края в рамках ежегодной акции «Елка желаний», передает РИА Новости.

В открытке, которую глава государства снял с елки 22 декабря, говорилось, что ребенок мечтает побывать в военной академии.

Путин в рамках акции снял с новогоднего дерева три открытки, среди которых была и открытка от Давида.

Ранее он поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области Александрой Титаренко, которая в своей открытке написала, что хотела бы посетить Крым и увидеть Дом Деда Мороза. Также он исполнил желание восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области, которая хотела увидеть северное сияние и покататься на оленях.

Также в акции принял участие глава российского МИД Сергей Лавров, который пообещал исполнить новогодние мечты трех детей.