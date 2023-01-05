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Yonhap: бывший глава МИД Северной Кореи мог быть казнен в 2022 году

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KCNA/Reuters

Бывший министр иностранных дел Северной Кореи мог быть казнен в 2022 году. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на депутата южнокорейского парламента Ю Сан Бома .

Согласно данным агентства, информацию о возможной казни политика подтверждает разведка Южной Кореи, однако у нее нет точных фактов, способных подтвердить или опровергнуть казнь бывшего министра.

По словам южнокорейского депутата, факт смещения Ли Ён Хо с поста главы МИД КНДР подтвердился, но пока неизвестно, был ли он казнен.

«Я также не получил доклада (от южнокорейской разведки. – ред.) по поводу причин его репрессирования или фоновой ситуации», — добавил депутат

Ранее сообщалось, что в Северной Корее казнили двух студентов за просмотр и массовое распространение южнокорейских дорам. Казни прошли в начале октября.

Студентов поймали, когда они передавали копии дорам своим друзьям.

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