Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как «оружие — путь к миру». Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении пресс-службы НАТО отмечается, что Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.

По словам генсека альянса, оружие является фактическим путем к миру.

В заявлении организации отмечается, что Столтенберг «подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Ранее Столтенберг заявил, что опасно недооценивать амбиции России и ее президента Владимира Путина в конфликте на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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