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Песков заявил, что в Кремле еще не видели адресованный россиянам ролик посольства США в РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле не видели ролик посольства Соединенных Штатов в РФ, который адресовали жителям страны.

Ранее стало известно, что американское посольство в своем Twitter опубликовало обращение к россиянам, в котором говорится, что Россию и США объединяет общность культур и достижений. Дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.

«Нет. Не видели», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

До этого российский посол в Штатах Анатолий Антонов выражал уверенность, что на сегодняшний день состояние американо-российских отношений сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не хочет идти на их полный разрыв с Москвой.

Отношения между Россией и Западом также назвали «ледяной войной» в Совфеде.

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