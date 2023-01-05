Песков заявил, что в Кремле еще не видели адресованный россиянам ролик посольства США в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле не видели ролик посольства Соединенных Штатов в РФ, который адресовали жителям страны.

Ранее стало известно, что американское посольство в своем Twitter опубликовало обращение к россиянам, в котором говорится, что Россию и США объединяет общность культур и достижений. Дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.

«Нет. Не видели», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

До этого российский посол в Штатах Анатолий Антонов выражал уверенность, что на сегодняшний день состояние американо-российских отношений сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не хочет идти на их полный разрыв с Москвой.

Отношения между Россией и Западом также назвали «ледяной войной» в Совфеде.