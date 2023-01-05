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Президент Филиппин рассказал об откровенном диалоге с председателем КНР Си Цзиньпином

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Eloisa Lopez/Reuters

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший позитивно оценил свою поездку в Пекин и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС. По его словам, в ходе переговоров стороны провели достаточно откровенную и глубокую дискуссию.

«У нас с председателем Си также была глубокая и откровенная дискуссия по проблеме Западного Филиппинского моря [восточная часть Южно-Китайского моря]. Мы приняли к сведению растущую зрелость наших двусторонних отношений», — отметил Маркос-младший.

Как указал президент Филиппин, диалог с Си Цзиньпином привел к тому, что теперь стороны могут урегулировать споры в Южно-Китайском море, чтобы они не повлияли на плодотворное взаимодействие. Он также добавил, что Манила и Пекин договорились о сотрудничестве профильных ведомств двух государств по всем спорным вопросам.

«Мы подтвердили нашу приверженность укреплению двустороннего сотрудничества в качестве близких соседей в Азиатско-Тихоокеанском регионе <…> [визит в Китай дал] возможность обменяться мнениями по важным вопросам, влияющим на региональный и глобальный мир, стабильность и развитие», — подчеркнул Маркос-младший.

Ранее сообщалось, что Филиппины заявили об инциденте в Южно-Китайском море с участием Китая.

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