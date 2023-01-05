Зампред Совбеза России Медведев назвал новогодним подарком НАТО российские ракеты «Циркон»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подарком к Новому году для НАТО российские ракеты «Циркон». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО. <...> Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!» — сообщил он.

Медведев подчеркнул, что эти ракеты, которые способны преодолевать расстояние в 1000 км, лететь с гиперзвуковой скоростью в 9 Махов и использовать любой заряд, приведут в чувство любого, кто «будет представлять прямую угрозу России» и ее союзникам.

В декабре сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

4 января президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата. Он подчеркнул, что комплекс «Циркон» надежно защищает безопасность России и у него нет аналогов в мире.