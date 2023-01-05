Миллиардер Илон Маск призвал избрать Маккарти спикером палаты представителей США

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск призвал избрать лидера конгрессменов — республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти на пост спикера нижней палаты конгресса Соединенных Штатов. Об этом миллиардер написал в своем Twitter.

«Кевин Маккарти должен быть спикером (палаты представителей США — «Газета.RU»)», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Илон Маск стал первым в мире человеком, который потерял $200 млрд. Сообщается, что состояние основателя SpaceX на пике составляло до $340 млрд, достигнув этого значения к 4 ноября 2021 года.

Резкое сокращение состояние миллиардера связано с тем, как акции Tesla упали в последние недели 2022 года, включая падение на 11% во вторник, 27 декабря.

До этого глава Tesla Илон Маск разослал сотрудникам компании письма, в которых призвал их не беспокоиться по поводу резкого падения акций Tesla.