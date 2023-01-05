Эрдоган не исключил встречи с сирийским лидером Асадом «ради мира в Сирии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает личной встречи с сирийским лидером Башаром Асадом по итогам переговоров министров иностранных дел. Об этом сообщает ТАСС.

«В Москве прошли переговоры глав министерств обороны Турции, России и Сирии. Предстоит встреча министров иностранных дел трех стран. Затем может состояться наша личная встреча ради обеспечения мира в Сирии», — сказал глава государства.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что в данный момент нет информации о месте и времени проведения встречи лидера Турции с его сирийским коллегой.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что оценка возможности встречи Эрдогана и Асада возможна после проведения переговоров глав дипведомств двух стран.

Также, по данным телеканала TRT, Чавушоглу рассказал о желании Сирии сотрудничать с Турцией по вопросу возвращения беженцев.

30 декабря сообщалось, что Анкара по итогам прошедших в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести турецкие войска с территорий, которые находятся под их контролем на севере арабской республики.