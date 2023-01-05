Эрдоган: выборы в Турции могут быть перенесены на более ранний срок

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы в Турции, намеченные на 18 июня, могут быть перенесены на более ранний срок. Об этом сообщил на встрече с региональными представителями партии справедливости и развития, передает ТАСС.

В качестве возможных дат выборов местные политологи называют 30 апреля, 7 или 14 мая.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров 4 января с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским планирует вновь предложить посредничество по переговорам.

По его словам, Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня, и сегодняшний разговор «не станет исключением».

Также Эрдоган хочет обсудить предложенный Москвой проект газового хаба в Турции, через который можно будет направить поставки газа с поврежденных «Северных потоков».

До этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что республика приступила к работам по проекту российско-турецкого газового хаба.