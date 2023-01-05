В Германии призвали канцлера Шольца начать поставки танков Украине

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем должно действовать более решительно в военной поддержке Украины, считает глава оппозиционной фракции Христианско-социальный союз (ХСС) в Бундестаге Александр Добриндт, пишет Die Zeit. По его словам, Берлину стоит совместно с партнерами по НАТО выступить с европейской инициативой по поставке Украине боевых танков западного образца.

«Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелого вооружения — в том числе танки Leopard 2. Федеральное правительство должно начать европейскую инициативу по совместной продаже боевых танков», — пояснил Добриндт.

Как указал глава фракции ХСС, Украине необходимы постоянные поставки западного оружия на фоне продолжения российской военной специальной операции. Он также добавил, что Берлин должен ей в этом помочь.

«Федеральное правительство пока действовало недостаточно решительно. Мы призываем федеральное правительство немедленно доставить на Украину бронетранспортеры и боевые танки», — подчеркнул Добриндт.

Ранее СМИ сообщили, что Шольц столкнулся с критикой в Германии из-за отказа поставлять танки Украине.