Путин назвал Эрдогану условие диалога с Украиной

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российская сторона открыта к диалогу по Украине, но при условии выполнения Киевом ранее озвучивавшихся требований РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — сказано в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили строительство АЭС «Аккую» и создание проекта газового хаба в Турции.

Кроме того, Путин во время разговора с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, а также предоставляющего информацию и целеуказания.

Ранее турецкий президент предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий. Как отметил турецкий лидер, призывы к переговорам должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

Также Эрдоган заявлял в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с Путиным говорил, что китайские власти одобряют позицию России, которая не отказывается от мирного пути урегулирования украинского кризиса.