Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал Эрдогану условие диалога с Украиной

Путин заявил Эрдогану о готовности к диалогу c Украиной при выполнении требований России

close
100%
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российская сторона открыта к диалогу по Украине, но при условии выполнения Киевом ранее озвучивавшихся требований РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — сказано в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили строительство АЭС «Аккую» и создание проекта газового хаба в Турции.

Кроме того, Путин во время разговора с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, а также предоставляющего информацию и целеуказания.

Ранее турецкий президент предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий. Как отметил турецкий лидер, призывы к переговорам должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

Также Эрдоган заявлял в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с Путиным говорил, что китайские власти одобряют позицию России, которая не отказывается от мирного пути урегулирования украинского кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть