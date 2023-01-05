Слуцкий призвал ООН оценить действия Олланда и Меркель по Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд изначально блефовали при подписании Минских соглашений по Украине, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. В своей Telegram-канале он отметил, что ООН стоит оценить действия политиков.

«Совсем недавно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них, как оказалась, было дать Украине время на военное усиление. То есть, фактически Минск-2 был «дымовой завесой». Так называемые «гаранты» сознательно пошли на обман — и Донбасса, и России, и, получается, ООН», — написал Слуцкий.

Как указал депутат, заявления политиков пока не привели к официальной реакции офиса генсека ООН, а его представители уходят от ответа на соответствующие вопросы. Он также добавил, что попытки западных государств доминировать в секретариате организации угрожает выполнению ее основных функций.

«Да — после признаний [экс-президента Украины Петра] Порошенко, Меркель, Олланда — как выглядит весь Запад в глазах избирателей своих стран, замерзающих теперь из-за антироссийские санкций? И что по этому поводу думают в ООН?» — подчеркнул Слуцкий.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Меркель и Олланда «виновниками конфликта на Украине».