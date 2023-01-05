Yonhap: разведка Южной Кореи не исключает, что экс-глава МИД КНДР был репрессирован

Южнокорейская нацслужба разведки допускает возможность репрессий Пхеньяна в отношении бывшего министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, пишет Yonhap. По информации издания, в ведомстве не могут сказать точно, был ли дипломат казнен.

Как отмечается, национальная службы разведки Южной Кореи считает, что Ли Ен Хо мог стать жертвой чистки. Yonhap указывает, что это частично подтверждает информацию японских СМИ о репрессиях в отношении дипломата, правда, они заявляли о его вероятной казни.

При этом различные медиа не раз приводили данные о гибели северокорейских чиновников, которые в итоге были опровергнуты. Пока представители властей КНДР никак не прокомментировали информацию о Ли Ен Хо — он занимал пост главы МИД Северной Кореи до 2020 года и участвовал в организации двух встреч лидера республики Ким Чен Ына и тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Северной Корее пригрозили смертной казнью за распространение слухов о COVID-19.