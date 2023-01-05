Эрдоган и Путин обсудили Украину, Сирию и газовый хаб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает CNN Turk.

По информации СМИ, Эрдоган рассказал российскому коллеге об укреплении инфраструктуры для создания газового хаба в Турции, и подчеркнул, что республика стремится завершить дорожную карту и предпринять конкретные шаги для ее реализации в кратчайшие сроки.

Кроме того, президенты обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы и ситуацию в Сирии и на Украине.

3 января министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что республика приступила к работам по проекту российско-турецкого газового хаба. Министр высказал предположение, что со временем страны Европы могут проявить интерес к этому хабу. По его словам, хаб «будет своего рода супермаркетом, где есть предложения».

В октябре 2022 года Владимир Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу.