Глава МИД Франции: разговор между Путиным и Макроном пока не запланирован, но возможен

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что телефонный разговор между французским и российским лидерами Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, но возможен. Об этом она сообщила в интервью телеканалу LCI.

«Такой разговор (между Макроном и Путиным) пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным. В частности, чтобы попытаться ограничить риски ядерных инцидентов вокруг гражданских ядерных объектов, например, ЗАЭС», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин не намерен проводить телефонные переговоры с Макроном.

Также представитель Кремля сообщал, что президент России не собирается звонить французскому коллеге по случаю 45-летия последнего.

21 декабря 2022 года Макрон подтвердил свою позицию по гарантиям для России после перемирия на Украине.

По словам французского президента, сейчас необходимо готовить мир, ведь когда он наступит, потребуются переговоры. Для Украины со своей стороны Франция и так обеспечивает гарантии безопасности, поставляя ей вооружения. Однако России также необходимо предоставить гарантии безопасности.