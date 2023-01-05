Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать амбиции России и ее президента Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом он сообщил на деловой конференции в Норвегии, передает Reuters.

«У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно», — сказал генсек альянса.

Ранее Столтенберг призвал государства Запада оказать долгосрочную поддержку Украине из-за продолжающихся боевых действий.

По его словам, начатая в России в сентябре прошлого года частичная мобилизация демонстрирует, что российское руководство не намерено прекращать конфликт на Украине.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что желание Украины вернуть утраченные территории создает перспективу военного нападения НАТО на Россию, что будет пресекаться всеми способами.