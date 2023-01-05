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В МИД Китая призвали Байдена избегать политизации пандемии COVID-19

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Liu Zheng/AP

Китай вступает за научный подход в контексте принятия мер, связанных с пандемией коронавируса, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС. Так она отреагировала на слова президента США Джо Байдена, который выразил обеспокоенность китайской политикой в отношении COVID-19.

«Нужно избегать высказываний, политизирующих пандемию. Каждая из заинтересованных сторон должна придерживаться научного подхода, принимать антиковидные меры, не направленные против какого-либо государства», — отметила Мао Нин.

Как указала представитель МИД Китая, Пекин взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения на фоне продолжения пандемии коронавируса. Она также добавила, что КНР призывает действовать вместе для завершения эпидемии.

«Нужно сообща восстанавливать регулярные международные поездки, совместно прилагать усилия для того, чтобы пандемия завершилась как можно скорее», — подчеркнула Мао Нин.

Ранее Байден заявил, что обеспокоен политикой КНР в отношении борьбы с распространением коронавируса в стране.

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